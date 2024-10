Nuova veste per il giardino. Festa alla scuola "Fermi"

Si è concluso, con una grande partecipazione di famiglie, il percorso di co-progettazione tra genitori, insegnanti, amministratori e tecnici comunali per la rigenerazione del giardino della scuola Fermi di Macerata, che ha ridato nuova veste, senso e significato allo spazio esterno, messo già a disposizione dei bambini per le loro esplorazioni, i loro apprendimenti e giochi. "Una promessa mantenuta ai bambini, alle famiglie e alla città che recupera uno spazio che da subito avevamo visto come luogo dove intervenire per garantire ai piccoli che frequentano quella scuola uno spazio adeguato alla loro crescita educativa", interviene l’assessore Katiuscia Cassetta. "Un lavoro di ascolto, coordinato dall’ufficio Scuola e dall’ufficio Tecnico che". L’obiettivo dell’iniziativa di co-progettazione è stata la realizzazione di spazi in cui i bambini possano davvero incontrare, esperire, rapportarsi ai soggetti viventi, costruendo un contesto che consenta sia l’osservazione scientifica della natura che la strutturazione di esperienze motorie e di gioco.