Nuova Via Trento, prove d’intesa. Ora il Comune offre 2,5 milioni, ma chiede 700mila euro di tasse

Dalla battaglia legale a un’ipotesi di transazione per chiudere definitivamente un duello che va avanti da anni. Dopo aver dato il via libera al ricorso in Cassazione contro la sentenza che la condannava a versare circa tre milioni di euro, l’amministrazione comunale ora prova a chiudere l’annosa vicenda della Nuova Via Trento con un accordo. Il caso si trascina da anni, ed è legato alla maxi riqualificazione di via Trento, che ha portato alla realizzazione di appartamenti, locali commerciali e garage a due passi dal centro storico.

Ai tempi dell’amministrazione Carancini, la Nuova Via Trento aveva contestato la mancata realizzazione di alcune opere a carico del Comune (tra le quali la strada di collegamento tra via Trento e il vicino parcheggio Garibaldi). Ne era nato un contenzioso, che si era concluso con un lodo arbitrale che nel 2019 aveva condannato il Comune a pagare poco meno di tre milioni di euro (la Ntv ne chiedeva il triplo). L’amministrazione aveva così fatto ricorso. Se nel dicembre del 2022 la Corte di appello di Ancona aveva accolto la richiesta di sospensiva, bloccando l’efficacia del lodo e mettendone anche in dubbio la fondatezza, a sorpresa nel dicembre scorso i giudici hanno invece respinto il ricorso del Comune e, di conseguenza, la sospensiva. Una tegola da tre milioni di euro per il Comune, che nelle scorse settimane aveva però deciso di ricorrere in Cassazione e di chiedere una nuova sospensiva. Una mossa studiata allo scopo di riaprire la trattativa con la Nuova Via Trento in una posizione meno scomoda. Il Comune ha così recapitato alla società una proposta di transazione che consentirebbe di evitare un nuovo round davanti ai giudici.

Su mandato del sindaco, il segretario generale Francesco Massi ha inviato al legale rappresentante della società in liquidazione una proposta di accordo che prevede il pagamento di 2,5 milioni di euro alla Nvt da parte del Comune. In cambio l’ente acquisirebbe la proprietà del palazzo di vetro all’inizio di via Trento (del valore di 373mila euro) e del lotto "Verdicchio" (l’area in fondo alla strada), valutato 360mila euro. Da parte sua la Nuova Via Trento dovrà versare al Comune 700mila euro di tributi non pagati (sanzioni e interessi compresi). La proposta è condizionata al via libera dei creditori della società e, nel caso venisse accettata, impegnerebbe il Comune a rinunciare al ricorso in Cassazione. In passato c’erano già state delle trattative tra l’attuale (e la precedente) giunta e la Nuova Via Trento, che però non erano andate in porto. Ora per la prima volta la proposta di transazione viene formalizzata dalla giunta. Si tratta di capire se sarà la volta buona per chiudere il braccio di ferro.