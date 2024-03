Nuova viabilità per i lavori tra le strade Urbani e Torrette

Vanno avanti spediti i lavori per l’installazione del nuovo semaforo all’incrocio tra strada Urbani, contrada San Pietro, con strada Torrette, contrada Vallememoria, teatro di diversi incidenti stradali per via della scarsa visibilità dell’intersezione. Almeno sino alla fine di aprile nell’area dell’intersezione delle strade San Pietro, Delle Torrette e via Carlo Urbani è stato istituito un senso unico alternato regolamentato da un semaforo. Inoltre in via Carlo Urbani è stato istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli così da non intralciare il cantiere. Si tratta di un intervento tanto atteso dai residenti: infatti la strada principale Urbani collega la città alla strada Regina ed è interessata da un traffico automobilistico elevato. La strada Torrette, nonostante sia dissestata, è anch’essa molto trafficata. Nel 2021, dopo l’ennesimo incidente, gli allora consiglieri della Lega, Pierluca Trucchia (oggi FdI) e Benito Mariani avevano presentato una mozione per chiedere l’installazione di un semaforo che funzionasse con verde fisso sulla strada Carlo Urbani, in entrambi i sensi di marcia, e a chiamata per i pedoni e da chi proviene dalla strada Torrette in contrada San Pietro.