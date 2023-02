"Nuova vita dopo le bombe Ma voglio tornare in Ucraina"

di Lucia Gentili

"Fiuminata è diventata per noi una seconda casa. Il nostro futuro però è in Ucraina. Avevamo tanti progetti prima, che continueremo a portare avanti dopo la guerra. Ma la domanda è: quando finirà? Vorrei che nessun bambino al mondo conosca i bombardamenti e che nessun genitore sia costretto a nascondere i propri figli". A parlare – nel primo anniversario dell’invasione – è il 32enne di Kharkiv Ihor Hedenidze, padre di due bambine di 6 e 9 anni, approdato a Fiuminata il 17 marzo 2022. Da undici mesi lavora alla ditta G.F. Impianti srl come meccanico, assemblando attrezzature industriali. E si sente accolto in una bella "squadra".

Ihor, come è arrivato a Fiuminata?

"Abbiamo lasciato Kharkiv il primo marzo 2022, dopo una settimana nel seminterrato di casa, sotto bombardamento. Le bambine avevano paura pure di un fruscio. Il 6 marzo ho mandato mia moglie e le figlie in Romania, dove mia madre, suo marito e un amico erano in viaggio da Fiuminata per venire a prenderle. Io sono partito poco dopo".

Com’è stato questo anno?

"In Ucraina lavoravo come responsabile commerciale in un grande negozio online. Certo, lavorare con la testa è meglio che con le mani, ma qui ci sono tutte le condizioni: una buona squadra, un buon livello di retribuzione e approccio al lavoro. È stato facile per me iniziare qualcosa di nuovo. Mia moglie non lavora, perché le bambine sono piccole e non conosce la lingua italiana. Siamo stati fortunati a Fiuminata con il marito di mia madre, Americo Mazzalupi: ci ha aiutato fin dall’inizio e continua a farlo, ci ha accolti come suoi figli. Gli sono infinitamente grato, ha un grande cuore".

Com’è la situazione a Kharkiv?

"La popolazione si è dovuta adattare alla guerra, la vita va avanti. La città e i piccoli villaggi vicini vengono spesso bombardati. Mentre noi stiamo parlando, sono stato informato della morte di un altro mio amico. Ecco com’è la vita in questo momento... Mia cugina con sua figlia e suo marito sono rimasti là, così come i genitori di mia moglie. Quando c’è un allarme aereo si nascondono in cantina".

Per il futuro?

"Auguro al mio Paese una rapida vittoria e il riconoscimento della Russia come terrorista. Dopo quasi un anno di vita in Italia, la sento come una seconda casa. Ci piace qui, mia figlia più grande già dice: "Cosa farò senza i miei nuovi amici?!". Ma sempre più spesso mi chiedo quando torneremo davvero a casa".