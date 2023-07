Nuova vita green ai "Giardini di Bora"

È stata proprio una bella festa l’inaugurazione a Montefano dei nuovi "Giardini di Bora" dopo il restyling durato diversi mesi, uno spazio privo di cancelli ma totalmente open, un luogo realizzato nel rispetto dell’ambiente e progettato in maniera attuale. "E’ un lavoro che rappresenta il simbolo dell’agire amministrativo di questa giunta – ha commentato orgogliosamente il sindaco Angela Barbieri –. Questi giardini sono molto più di un semplice spazio verde e incarnano i valori che ci guidano nell’amministrazione di Montefano: la sostenibilità, il bello e l’attuale. Ringrazio la Regione, il Gal Sibilla, il progettista e ingegnere Stefano Donati, l’amministrazione e tutto l’apparato comunale. Questo progetto è solo l’inizio. Vogliamo che Montefano possa aspirare a breve a diventare un luogo in cui la sostenibilità, il bello e l’attuale si incontrino e si integrino in ogni aspetto della vita quotidiana. Questa amministrazione continuerà a lavorare con impegno per realizzare progetti che migliorino la qualità della vita dei montefanesi e preservino l’ambiente in cui viviamo". All’evento erano presenti il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale, Monica Bordoni, e il Prefetto di Macerata Flavio Ferdani che ha espresso il proprio apprezzamento per l’opera e la bellezza del luogo: "Questa – ha sottolineato – è un’importante occasione di aggregazione per la comunità montefanese, un momento in cui si restituisce alla cittadina uno spazio rinnovato e aperto a tutti". Il presidente del Gal Sibilla, Sandro Simonetti, co-partner del progetto, ha illustrato le opportunità che il partneriato offre anche alle piccole realtà comunali nell’ottica di preservare, arricchire e promuovere il territorio. Dopo il taglio del nastro, il sindaco ha letto la poesia di Stefano Cristallini, medico di base e poeta montefanese, scritta in vernacolo e dedicata ai giardini. Il pomeriggio si è concluso con musica e merenda doc per tutti, per iniziare fin da subito a godere della bellezza dei nuovi "Giardini da Bora".

Antonio Tubaldi