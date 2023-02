Nuova vita nelle casette degli sfollati "Ci abiteranno le giovani coppie"

di Lucia Gentili

Il Comune di Visso, nel riassegnare le Sae ora libere, ha deciso di dare priorità alle giovani coppie. Già dall’anno scorso la Regione, con la Protezione civile nazionale, ha stabilito che una volta soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, le casette possono essere destinate ad altre esigenze abitative (non direttamente connesse con gli eventi sismici). Le linee guida prevedono infatti la possibilità di assegnare le Sae a titolo oneroso, secondo 18 criteri risultanti dalle diverse esigenze manifestate dai Comuni; questi sono applicabili a seconda delle realtà locali, quindi ogni Comune può redigere l’avviso pubblico includendo tutti i 18 criteri elaborati o solo una parte di essi. E a questi il Comune assegna un punteggio secondo le priorità individuate, che permetteranno la formazione di una graduatoria per l’assegnazione delle strutture abitative. Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere un contributo, parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica decurtato del 30%. Le somme riscosse devono essere destinate alla copertura delle spese di gestione e manutenzione delle strutture. Fiastra e Camerino hanno approvato il regolamento comunale per la riassegnazione. E pure Visso, che ha scelto di assegnare le sette Sae disponibili (su un totale di 228) per un periodo di 36 mesi rinnovabili di ulteriori 12, ai "nuclei familiari formati da giovani coppie (sotto i 40 anni) con almeno un componente già residente o stabilmente dimorante nel Comune di Visso, non proprietari di immobili agibili nel territorio comunale eo nei Comuni limitrofi, che intendano costituire un nucleo autonomo e che si impegnino a trasferire la residenza entro 30 giorni dalla data di assegnazione della Sae". "Dieci nuove famiglie possono fare la differenza in un paese con l’età media molto alta come il nostro – spiega l’amministrazione comunale –. La popolazione diminuisce di anno in anno e determinati servizi come le scuole rischiano di chiudere per i ridottissimi numeri. Dieci casette con uso turistico, invece, non risolvono il problema della ricettività. Per questo abbiamo scelto di dare priorità alle giovani coppie". Per ora sono a disposizione: una Sae da 40 metri quadri al villaggio Campo sportivo per un canone di 37,19 euro al mese; quattro da 40 metri al villaggio Patiana, sempre per 37,19 euro; due da 40 e 60 metri quadri, al villaggio Le Rote per 37,19 e 55,79 euro al mese.