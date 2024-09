"Nuova vita per i giardini con le vergare"

"Volevo che i giardini Diaz tornassero a essere fruiti da famiglie, giovani e bambini, invertendo il pensiero per cui queto spazio cittadini è associato solo a episodi di spaccio e violenza". Così la consigliera di parità della Provincia, Deborah Pantana, racconta l’iniziativa dedicata alle "vergare" che ha animato lo spazio dei giardini nei giorni scorsi, in occasione della fiera di San Giuliano. "Tante persone hanno di nuovo passeggiato e goduto di questo spazio senza paura e, di questo, devo ringraziare le forze dell’ordine che hanno vigilato, i vigili urbani e la Croce Verde che ci hanno permesso di vincere questa scommessa e di riappropriarci dei giardini – spiega Pantana –. Non è servita la musica assordante per far ritornare le famiglie, è bastato semplicemente aprire i cancelli alla tradizione, far scoprire la qualità del mangiar bene, l’artigianato locale e il meglio dei nostri commercianti. Per questo voglio ringraziare anche la Copagri, l’associazione Le Casette e gli uffici comunali che ci sono stati vicino in ogni dettaglio. Finalmente ho ritrovato quella macchina amministrativa che sapeva fare squadra". La consigliera sottolinea, quindi, come "insieme si raggiunge l’obiettivo" e come l’obiettivo centrato con questa edizione della festa delle vergare è solo uno stimolo per continuare in questa direzione. "Le vergare la ritroveremo il prossimo anno ancora a preparare il pranzo di San Giuliano – conclude – e, personalmente, mi impegnerò di più affinché ci siano sempre maggiori occasioni di festa ai giardini Diaz".

re. ma.