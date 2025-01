Nuova vita per l’albero di Natale

"Quest’anno abbiamo pensato di dare una nuova vita all’albero che per tutte le festività natalizie ha addobbato la nostra città, alto 7 metri. È stato ripiantato in zona Pace, dove potrà contribuire ancora per molto tempo al benessere dei cittadini. Una scelta ecologica e sostenibile". A dare l’annuncio è il Comune di Tolentino, che con l’occasione ha ringraziato la ditta Maccari, gli operai e l’ufficio manutenzioni e i consiglieri delegati Fabio Borgiani, Mirko Angelelli e Fabio Montemarani. "Da inizio mandato abbiamo piantato oltre cento alberi" spiega quest’ultimo, ricordando che ne saranno piantati altri con l’iniziativa dei nuovi nati. Inoltre una benefattrice, che ha preferito rimanere anonima, ha fatto una donazione di alberi al Comune, come riferito dal sindaco Mauro Sclavi. Altri infine saranno piantate in viale Cassarà, davanti all’Oasi.