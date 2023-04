Nuova vita per le Sae Le casette del sisma per le giovani coppie "Questa è la nostra terra"

di Lucia Gentili

Visso ha scelto di assegnare le sette Sae disponibili (su un totale di 228) per un periodo di 36 mesi rinnovabili di ulteriori 12, ai "nuclei familiari formati da giovani coppie (sotto i 40 anni) con almeno un componente già residente o stabilmente dimorante nel Comune di Visso, non proprietari di immobili agibili nel territorio comunale eo nei Comuni limitrofi, che intendano costituire un nucleo autonomo e che si impegnino a trasferire la residenza entro 30 giorni dalla data di assegnazione della Sae". "Gli abitanti diminuiscono di anno in anno e ripopolare il paese è il nostro obiettivo – spiega l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gian Luigi Spiganti Maurizi –. L’intenzione per il futuro è continuare sulla strada delle giovani coppie, ma dare anche priorità alle coppie over 40 e aprire al criterio dei nuclei familiari con figli a scuola. Servizi essenziali come le scuole rischiano di chiudere per i ridottissimi numeri". Intanto due coppie di ragazzi ha già avuto l’assegnazione della Sae. Come quella formata da Alessandro Alesi e Jessica Morichetti, 26 e 27 anni. Lui vissano, lei romana. Alessandro è un geometra, lavora al’ufficio tecnico del Comune dal 2017, da poco dopo il terremoto. Jessica si occupa di marketing e comunicazione. Insieme da dieci anni, si conoscono fin da quando sono bambini, da quando Jessica ogni estate andava in vacanza a Visso, dove la sua famiglia ha una seconda casa, terremotata. Stanno sistemando la Sae (le nuove utenze sono state già attivate) e portando le loro cose: i primi di maggio dovrebbero varcare la soglia. E lei sta spostando la residenza a Visso, come previsto dal bando. Una casetta di 40 metri quadri, a Villa Sant’Antonio, per 37 euro di affitto al mese. La prima convivenza. Perché questa scelta? "La Sae è una soluzione temporanea – precisa Alessandro –, in attesa che vengano ricostruite le case. La scelta è dettata per lo più dalla scarsità di case in affitto. Le poche disponibili vengono infatti usate come B&B o affitti brevi". Questo considerando anche che Visso è tra i comuni più colpiti dal terremoto. "Sia io che Jessica siamo molto legati a Visso – conclude – e vorremmo restare qui. Restare significa anche aggiungere un piccolo tassello per non condannare il paese allo spopolamento. E lasciare le Sae vuote sarebbe un peccato". Anche per un discorso di manutenzione.