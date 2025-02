Nuova vita per l’ex Mestica. Ospiterà l’Università e i ragazzi delle superiori

Sono in fase di ultimazione i lavori all’ex scuola Mestica, in via dei Sibillini. Le aule dello storico edificio torneranno a popolarsi di studenti: quelli dell’Università di Macerata e quelli delle scuole superiori. Un palazzo importante del centro storico, danneggiato dal sisma, riprende quindi vita dopo oltre otto anni dalle scosse. L’edificio era passato negli anni scorsi nelle mani di un privato, l’imprenditore edile Simone Paolini di Recanati, che l’aveva rilevato da Cassa Depositi e Prestiti, diventata proprietaria dell’ex scuola dopo l’operazione che aveva portato alla cessione al Comune dell’area delle ex Casermette (che era di proprietà dello Stato), per la costruzione del polo scolastico. Ora che i lavori di recupero sono alle battute finali, prende forma il futuro dell’edificio: il privato darà in affitto gli spazi all’Università di Macerata e alla Provincia. Quest’ultima destinerà le aule alle scuole superiori, in particolare al liceo artistico, la cui sede in via Cioci sarà interessata da una serie di lavori.

L’assessore all’urbanistica Silvano Iommi racconta che "l’edificio dell’ex Mestica è completamente restaurato e ripulito – spiega –, il privato che ha fatto i lavori metterà a disposizione l’edificio alle scuole superiori della Provincia e all’Università di Macerata. Il Comune è però proprietario della chiesa di San Barnaba, che è incastonata sulla facciata. La chiesa è rimasta come era, penseremo in Comune a come agire". Quanto all’arrivo di Unimc, parte dell’edificio sarà occupato da quattro aule di Giurisprudenza, visti i lavori che stanno per cominciare al polo in piazza della Libertà. Gli spazi dell’ateneo saranno quelli del piano terra. Sul fronte invece della Provincia, è altamente probabile che la prima scuola superiore che occuperà l’ex Mestica sarà il liceo artistico Cantalamessa, che si insedierà al primo piano. Anche in via Cioci a breve infatti cominceranno dei lavori che richiederanno un trasloco delle classi. Il Cantalamessa, per la verità, non è l’unica scuola ad avere problemi di spazi, quindi l’idea della Provincia è di valutare come meglio sfruttare i nuovi ambienti messi a disposizione nella maniera più efficiente possibile. Anche allo Scientifico Galilei, per esempio, c’è una cronica carenza di spazi che la Provincia intende affrontare.