Nuove ambulanza alla Croce Verde

Taglio del nastro per tre nuovi mezzi della Croce Verde al Varco sul mare di Civitanova. La Banca di Macerata ha donato un pulmino per il trasporto disabili e un’ambulanza, mentre un’altra ambulanza è stata acquistata con le offerte dei cittadini. In segno di ringraziamento, la Croce Verde ha consegnato ai vertici della banca una targa ricordo. "La scelta di questa data per la cerimonia non è casuale – ha dichiarato il presidente Cesare Bartolucci –. Nel 1953, anno della rifondazione della Croce Verde, il 27 settembre si teneva la prima assemblea dei fondatori al Rossini. In contemporanea veniva promulgato lo statuto sociale. Sempre in quel giorno veniva inaugurato e benedetto il nostro glorioso labaro e mio padre Ruggero veniva eletto primo presidente della pubblica assistenza. Grazie a Banca Macerata per questo enorme slancio di beneficenza". "Questa giornata – ha dichiarato il presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini – è la dimostrazione di quanto possa fare una banca locale, autonoma, con la testa nel territorio in cui opera. Più la banca crescerà, più saranno disponibili aiuti per le strutture sanitarie, sportive e culturali". Presenti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vice Claudio Morresi, Daniela Corsi per l’Ast, Massimo Belvederesi per Atac e il direttore generale di Banca Macerata Toni Guardiani.

f. r.