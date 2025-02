Nuove analisi sul capannone Nervi. Tecnici dell’Ast a caccia di amianto

Gli operatori dell’Ast di Macerata hanno effettuato ieri mattina i campionamenti sul tetto del capannone Nervi di Porto Recanati, per capire una volta per tutte se in quella copertura siano presenti o meno dei residui di amianto.

L’accertamento è scattato dopo che a ottobre la giunta aveva reso noto di aver effettuato due nuovi prelievi sul capannone Nervi, i quali erano stati analizzati in laboratorio e avevano escluso la presenza di eternit. Un vero colpo di scena, dato che il primo campionamento era stato svolto sotto la giunta Montali nel 2014 e aveva inizialmente attestato la presenza di amianto del tipo "crisotilo" sul tetto del manufatto. Ma ora è iniziato un altro capitolo della vicenda. "L’Ast ha voluto prendere in mano la questione, in quanto è afferente all’incolumità delle persone – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Riccetti –. Per questo motivo, ieri è stata disposta una conferenza dei servizi sul sito del capannone Nervi per un nuovo piano dei campionamenti, che possa essere statisticamente rilevante e su più porzioni del tetto. Perciò i prelievi sono stati fatti dagli operatori dell’Ast, che poi porteranno il materiale in un laboratorio per avere la sentenza definitiva, e cioè se l’amianto è presente o no sul capannone Nervi. Oltre al me, erano presenti il personale dell’ufficio tecnico, la capitaneria di porto e il nostro responsabile rischio amianto".

L’assessore Riccetti non nasconde di tenere particolarmente alla questione, che aveva già affrontato diversi anni fa. "Ero vicesindaco quando nel 2014 venne fatto il primo campionamento, che parlava della presenza di crisotilo. Allora ho voluto approfondire il caso e con molto scrupolo – aggiunge ancora –. Per il momento, non so in che data ci saranno comunicate le risultanze di questi approfondimenti tecnici. Ma ovviamente mi auguro che le analisi scongiurino il pericolo di un possibile mostro ambientale, tenendo pure conto dei costi per lo smaltimento dell’amianto che sarebbero a carico dei cittadini".

A dire la sua anche il sindaco Andrea Michelini: "L’iniziativa nasce a seguito dei due campionamenti effettuati lo scorso anno dalla nostra amministrazione, che avevano escluso la presenza di fibre di amianto, contraddicendo i risultati analitici risalenti a dieci anni prima. L’esito di queste nuove analisi sarà determinante per fare chiarezza sulla questione e definire eventuali interventi futuri".

Giorgio Giannaccini