"Nuove antenne installate. Chiarezza sulle pratiche"

"Sono passati venti mesi dall’insediamento della nuova amministrazione e ancora non si è approvato un piano antenne. E la colpa è dell’amministrazione precedente". È quanto affermano i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, dopo l’incontro pubblico via web in cui sono stati illustrati, alla presenza del primo cittadino Giuliana Giampaoli, i contenuti del nuovo regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni, redatto dalla ditta Polab srl.

"Qualcuno è rimasto seduto ancora tra i banchi dell’opposizione e non si è reso conto che invece deve governare – tuona l’opposizione –: l’incarico alla ditta Polab è stato dato nel luglio 2021, la stessa società nel marzo 2022 ha presentato il piano antenne con relativo regolamento di attuazione in una conferenza pubblica sempre su Civicam. La conferenza pubblica di giovedì è stata organizzata per tentare di tamponare una situazione che è sfuggita di mano all’amministrazione".

In riferimento ai recenti ripetitori istallati sul territorio comunale, la minoranza si chiede: "Come mai da giugno 2022, in 20 mesi, nulla è stato fatto?". "Piano e regolamento erano pronti per essere approvati in consiglio comunale – sottolineano i consiglieri di minoranza –. L’amministrazione Giampaoli si deve assumere le sue responsabilità: ci deve dire come sono state gestite le pratiche delle ultime antenne installate nelle zone Cigliano, San Claudio e San Giuseppe. Sono stati richiesti i pareri agli enti competenti oppure sono rimaste giacenti e silenti? Ci si è resi conto soltanto quando l’operatore ha iniziato a costruire e dopo che è stata indetta la riunione pubblica? È singolare che in tutti questi anni le uniche antenne di una tale rilevanza sono state installate proprio e solo durante questa amministrazione Giampaoli, con richieste di autorizzazioni fatte nel 2023. C’è stato tutto il tempo per approvare il nuovo regolamento, questi sono i temi da affrontare, non il solito lavamani per addossare la colpa all’amministrazione precedente".