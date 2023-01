Nuove aperture in centro storico

di Chiara Gabrielli

C’è vita in centro storico, continuano ad aprire locali: se il 28 dicembre ha visto la comparsa di Sugo, osteria sorta al posto dell’ex Quanto Basta, in via Gramsci, poco distante si prepara ad accogliere i clienti l’enoteca "Bifolchi divini", in Galleria Scipione. Qui, al posto del fotografo, nascerà una moderna vineria con 160 etichette da tutto il mondo e prodotti rigorosamente nostrani. Dietro il progetto ci sono dei ragazzi maceratesi che, spiegano, hanno deciso di investire dentro le mura per amore di questa città e del centro storico, che ne rappresenta il salotto buono. L’idea dei soci è di ospitare eventi culturali come incontri e presentazioni di libri ogni giovedì. Un paio di volte al mese nel fine settimana organizzeranno eventi enogastronomici, probabilmente accompagnati da musica live, mentre la domenica si prenderà la scena l’appuntamento con dj-set dal titolo "Bifolchi circus". Vicino, sempre in Galleria, nel locale che nasce dall’unione dell’ex pizzeria e dell’ex barbiere, ci sarà la pokeria Lomi (il poke è un piatto tipico hawaiano, tipo "insalatone"), brand creato da ragazzi civitanovesi. Inizia una nuova avventura per questi giovani, che già pensano a una sinergia con gli altri locali del centro tra cui appunto Sugo di Piero Pallotta, anche lui maceratese: in cucina con lui la chef Elisa Bei di Fermo, al bar Andrea Gregucci, salentino. "Siamo aperti tutti i giorni a cena e dalla prossima settimana anche a pranzo – spiega Pallotta –. Offriamo una proposta innovativa a livello di piatti, una cucina da osteria rivisitata non nella esasperazione ma semmai nella presentazione del piatto. Serviamo soprattutto primi e secondi. Perché la scelta del centro? Perché è casa e perché è il cuore della città, è giusto investirci, creare movimento. E poi ho lavorato al Quanto Basta per 4 anni e quando ho saputo che c’era il bando ho colto l’occasione al volo, l’idea era appunto di creare un piccolo bistrot, con affaccio sul vicolo, tra l’altro. Ho una grande passione per questo mestiere, a cui mi dedico da 20 anni – racconta Pallotta –, ho iniziato nel 2001 al Betty pub a Collevario, poi ho rilevato l’ex Caffé degli Artisti in via Crispi che era di proprietà di Ettore De Luca, che ho venduto nel 2009. Dopo ho lavorato da dipendente in giro per l’Italia, infine l’approdo al Quanto Basta, dove sono rimasto fino al 2019. Mi ero innamorato del locale, per questo, quando me ne sono andato, sentivo che sarebbe stato solo un ‘Arrivederci’".