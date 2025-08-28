Nuove colonnine per gli autovelox: "Multe solo in presenza dei vigili"

"Abbiamo messo le colonne porta autovelox nelle strade che i cittadini ci segnalano. Fungono da deterrente all’alta velocità, stiamo per installarne una anche in viale Indipendenza". L’assessore alla sicurezza Paolo Renna racconta come in accordo e con l’aiuto della polizia locale siano stati installati a Macerata altri nuovi "control box" (in via Cioci e in via Po a Piediripa), che funzionano con la presenza della pattuglia, per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità in tratti dove i cittadini segnalano auto a velocità sostenuta. Renna spiega che "i box portano risultati, gli automobilisti rallentano. Li abbiamo montati dopo aver studiato e ascoltato i consigli di quartiere, che ci segnalano le strade dove la velocità dovrebbe essere ridotta. Non ci interessa fare cassa, ma che la città sia vivibile". I control box sono stati montati nei mesi scorsi in via Cincinelli e alla Pace, ora anche in via Po a Piediripa e in via Cioci. L’ultimo arriverà a breve in viale Indipendenza. "I control box funzionano solo con la pattuglia presente; ne abbiamo tre per volta, quelle che fanno controllo del territorio", spiega Renna. Le norme spiega che "non permettono l’installazione dei veri e propri autovelox nelle zone urbane , a meno che non ci siano strade ad incidentalità mortale altissima, che noi fortunatamente non abbiamo. Anche sulla Carrareccia, che è la nostra strada più l’incidentalità più alta, non ci hanno dato l’ok per l’autovelox fisso. Ce l’hanno dato invece per la Pieve, proprio in questi giorni. Abbiamo avuto per quella posizione il nulla osta anche da Anas". Renna comunque precisa che "in città la velocità tendenzialmente non è elevata, e gli incidenti avvengono più che altro per distrazione".