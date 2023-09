Nuove corse dei bus C’è il plauso del rettore, ma restano i nodi Vallebona e tariffe

Nuove corse e maggiori collegamenti per gli studenti universitari: sono i primi risultati del lavoro congiunto tra Università, Comune e Apm. Ma restano ancora da risolvere i nodi relativi ai collegamenti con Vallebona e agli abbonamenti. Intanto, il rettore John McCourt esprime soddisfazione per i risultati raggiunti. "Nel nuovo programma del trasporto pubblico locale – spiega – sono state recepite molte delle nostre proposte. Voglio ringraziare il Comune, in particolare il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore Laura Laviano e la giunta per la disponibilità all’ascolto e al confronto dimostrata. Il problema dei trasporti è noto a tutti, però abbiamo imboccato la strada verso un miglioramento anche strutturale. Per parte mia, continuerò il confronto con il Consiglio degli studenti, il cui apporto è fondamentale per recepire le esigenze degli iscritti". Il nuovo programma attua buona parte delle istanze degli studenti, in particolare attraverso la corsa delle 14.10 della linea 1 utilizzata da chi proviene dai paesi vicini; il ripristino della linea 6 con orari adeguati all’arrivo dei treni a favore dei pendolari; la corsa della linea 1 alle 20.14 a servizio di Villa Lauri e delle vicine residenze; una nuova fermata della linea 2 alla stazione di Vallebona con il mantenimento della corsa delle 20.10. Prevista anche l’istituzione di due nuove linee di collegamento diretto tra Sforzacosta e Piediripa e con le zone commerciali di Corridonia e Piediripa. "È un segnale che la città tiene alla comunità studentesca e cerca di rispondere alle sue esigenze – rimarca il rettore –. Si tratta, come sempre, di un work in progress e ci auguriamo che possano arrivare altri miglioramenti". Rimangono, infatti, ancora aperte due questioni importanti. Una è il rafforzamento delle corse, in particolare la mattina e la sera, per il polo Bertelli a Vallebona, che ospita uno dei dipartimenti più numerosi, scienze della formazione, con oltre duemila studenti, oltre al personale. L’altra è l’attivazione di abbonamenti a tariffe agevolate per la comunità universitaria.