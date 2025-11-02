Nuove costruzioni con il Piano casa: "Una voragine per i contenziosi"

Il Tar ha respinto la richiesta di quattro società edili che volevano pagare, per progetti del Piano casa, invece dei contributi di costruzione dovuti al Comune per le nuove realizzazioni quelli previsti per demolizione e ricostruzione, inferiori. Su questo interviene l’ingegner Giorgio Medori (foto) "per una complessa vicenda burocratica e legale – premette – iniziata con il Piano casa in salsa civitanovese. Da queste quattro sentenze, il Tar rileva che in edifici demoliti e ricostruiti con totali differenze di sagoma e volume iniziali, per gli oneri di costruzione si deve far riferimento a nuove costruzioni e non alle ristrutturazioni, come chiesto dalle ditte costruttrici". Ma il punto per Medori è che "in alcuni casi a Civitanova si è arrivati fino al 100%, dal 40% di incremento concesso dalla legge regionale del 2009 scaduta fine 2023, superando il limite dei 5 metri cubi per metro quadrato di densità, confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale 217/2020". Se dunque il verdetto del Tar è favorevole ai conti del Comune, rileva Medori che invece "per la validità-congruità dei progetti con il famoso “salvo i diritti dei terzi“ si apre una voragine per contenziosi sempre più aspri tra vicini ove siano violate le norme. Le nuove costruzioni devono rispettare le distanze dai confini, 5 e 10 metri lineari dalle pareti finestrate. Sicuramente la parola penso passerà al Consiglio di Stato, che chiarirà definitivamente". Conclude ricordando che "dai dati del nuovo report di Arpam e Ispra emerge il primato provinciale di consumo di suolo di Civitanova, con il 23,32% consumato, quasi doppiando Macerata al 12,45%. Il Piano casa, nato con finalità diverse ha un discreta percentuale su tale “successo“".