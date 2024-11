Nuove dimissioni alla Pro loco: si torna a votare

Sarà presto convocata una nuova assemblea dei soci della Pro Matelica, per procedere al rinnovo delle cariche e ovviare alle dimissioni di tutti i componenti eletti lo scorso aprile. A renderlo noto sono stati il presidente Mario Gigliucci, eletto in surroga lo scorso 18 ottobre insieme con la vicepresidente Miriam Larocca e alla segretaria Diana Stefania Cotor. I tre hanno dichiarato che "a seguito delle ultime dimissioni di consiglieri si è nell’impossibilità di assolvere alle proprie piene funzioni e che per questo si renderà necessaria la convocazione di una nuova assemblea dei soci, che dovrà provvedere al rinnovo completo del consiglio direttivo stesso". Sull’argomento è tornato a parlare anche l’ex assessore alla cultura Giovanni Ciccardini (nella foto), definendo la "Pro Matelica smarrita e sempre più in difficoltà, dove, degli undici componenti del consiglio direttivo eletti ad aprile del corrente anno, cinque si sono dimessi e sono stati sostituiti nell’ottobre scorso, i restanti sei si sono dimessi pochi giorni fa, facendo decadere l’intero consiglio e rendendo necessario rieleggere l’intero organo entro due mesi dalle dimissioni, pena lo scioglimento dell’ente".

Tale rischio secondo Ciccardini sarebbe ancora maggiore per la mancata approvazione del regolamento per l’elezione degli organi sociali, tanto da consigliare una deroga "sui tre mesi minimi di iscrizione previsti per poter votare per avere una partecipazione plurale e rappresentativa della nostra comunità".

Matteo Parrini