Nuove guide dei Musei: "Così valorizziamo il bello"

Presentate le nuove guide dei Musei di Macerata, una collezione di sei piccoli volumi frutto dell’impegno di professionisti e uffici comunali. Gratuite, disponibili in versione cartacea e online, le guide comprendono immagini inedite e testi bilingue in italiano e inglese, oltre che un QR-code sulla seconda di copertina per l’audiodescrizione delle mostre. Sono dedicate a biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Pinacoteca e Galleria dell’Eneide, Collezione del Novecento, Museo della Carrozza ed Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana. Come spiegato da Giuliana Pascucci, responsabile scientifica Musei Civici, il progetto è pensato "a pieno sostegno del patrimonio culturale, in un itinerario tra arte antica e novecentesca". Alla base la necessità di coinvolgere il visitatore in luoghi ed esperienze, accrescendo lo spirito critico e la valorizzazione pubblica della bellezza: ecco come lo slogan scelto sia proprio "La bellezza che non t’aspetti", svelata interattivamente anche attraverso il restyling del sito e dei canali social.

"Spesso non ci si rende conto del capitale a nostra disposizione – puntualizza il sindaco Sandro Parcaroli –, grazie ai fondi europei è possibile curare e potenziare la rete culturale, oltre che scuole e università capaci di far appassionare i ragazzi alle nostre meraviglie". "L’arte e la cultura – aggiunge Chiara Biondi, assessore regionale alla Cultura – fanno bene all’anima, è necessario diffondere le ricchezze del territorio e conservarle per le future generazioni". L’intervento dell’assessore comunale alla Cultura, Katiuscia Cassetta, elogia poi la condivisione di interessi che permette agli uffici di operare sinergicamente in favore della valorizzazione territoriale: "La bellezza è essenziale in un contesto come il nostro, tra quotidiane rotture e violenza; è una grande responsabilità". Andrea Rurale, docente del Dipartimento di Marketing dell’Università Bocconi di Milano, spiega quanto il processo di capillarizzazione artistica debba essere sempre più connesso alla rete interattiva: il tutto sul "filo conduttore del legame emotivo". Alle nuove guide è legato anche un programma di incontri. Si parte domani alle 16.30 all’Ecomuseo (prenotazione consigliata: 0733.470761 o [email protected]). Sabato 23 alle 17 e domenica 24 alle 10.30 appuntamento al Buonaccorsi (0733.256361 o [email protected] ). Sabato 30 alle 9, 10, 11 e 12, la presentazione si svolgerà alla Mozzi-Borgetti ([email protected]), mentre l’ultimo appuntamento sarà domenica 8 ottobre, alle 10 e alle 15 al Museo Civico di Storia Naturale (0733.256385 o [email protected]).

