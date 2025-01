Nuove isole ecologiche in arrivo in città. E lavori per il metanodotto a San Luca

Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli ha approfondito nel corso della rubrica "A tu per tu con voi" sui suoi canali social, in questo secondo appuntamento, il tema della pulizia della città e la situazione dei lavori lungo la strada Varanese in località San Luca.

"Qualche giorno fa – ha detto il sindaco – con l’assessore Cervelli e la direttrice del Cosmari ci siamo incontrati per discutere del servizio porta a porta, e per parlare anche del decoro della città, un aspetto fondamentale. Il Cosmari si è messo a disposizione, insieme progetteremo in maniera condivisa alcune isole ecologiche da realizzare nei diversi quartieri dove il servizio è maggiormente sfruttato, creando delle schermature che contengano anche i cassonetti laddove il vento forte crea problemi di pulizia".

Lucarelli ha inoltre risposto alla domanda di un suo concittadino, il quale chiedeva informazioni relative ai lavori che sono in corso d’opera a San Luca: "I lavori che incontriamo percorrendo la strada Varanese in località San Luca sono relativi alla realizzazione del metanodotto Recanati-Foligno, che passa anche per Camerino a confine con il Comune di Castelraimondo. Esso arriva fino al confine con il territorio di Muccia. L’intervento viene realizzato dalla Snam e dalla Saipe. Abbiamo attenzionato i lavori, pur non seguendoli direttamente, proprio per l’impatto che hanno e che potrebbero avere sul nostro territorio".

Lisa Grelloni