Nuove luci per il centro storico: "Città sempre più vivibile"

Via libera al progetto esecutivo relativo all’efficientemento energetico delle linee della illuminazione pubblica del centro storico di Corridonia. Il Comune di Corridonia ha individuato come primo intervento di interesse l’asse che dalla porta Sejano attraversa tutto il borgo antico fino ad arrivare alla porta Romana. Nello specifico, il progetto prevede la sostituzione dei corpi illuminanti presenti con nuovi punti luce con tecnologia LED di ultima generazione, al fine di garantire una adeguata luminosità. Il nuovo impianto illuminerà gran parte del centro e sarà istallato nelle vie Cavour, Roma, Matteotti, Mazzini, Procaccini e in piazza del Popolo, per una spesa complessiva di 75mila euro.

"Questo intervento – ha sottolineato la sindaca Giuliana Giampaoli – che si aggiunge ai lavori in corso che interessano il palazzo Persichetti, la chiesa di San Francesco, la porta San Pietro, la porta Romana e la ricostruzione delle mura castellane con la realizzazione di un nuovo impianto di risalita, rappresenta un ulteriore tassello che si integra nella visione complessiva di riqualificazione del centro storico che l’amministrazione comunale sta realizzando. Tra pochi mesi, grazie al completamento di questi interventi, la cittadinanza potrà finalmente riappropriarsi di un centro rinnovato, dove i suoi principali monumenti torneranno a essere pienamente fruibili. Un ulteriore fondamentale passo per il miglioramento della vivibilità della città".

Diego Pierluigi