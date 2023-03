Nuove luci per scoprire la torre civica

Un progetto di illuminazione da 80mila euro per creare un percorso interno alla torre civica che possa portare non solo ad ammirare meglio la struttura, ma anche a valorizzare i componenti dell’antico orologio e la loro storia. A presentarlo al Comune (che l’ha approvato nei giorni scorsi) è stata la cooperativa Sistema Museo che ha già l’affidamento in concessione della gestione dei servizi integrati al pubblico dell’offerta museale cittadina. Il progetto, redatto dalla Katatexilux sas di Raffaele Carlani, prevede una serie di tecnologie audio e video che avranno l’obiettivo di raccontare e spiegare il significato e l’importanza della monumento, i meccanismi che governano l’orologio astronomico e anche la città di Macerata di cui la torre è uno dei simboli. La visita si sviluppa su tre livelli interni, con altrettante tappe tematiche. Nella sala 1 dedicata all’orologio si prevede un’installazione, azionabile direttamente dal visitatore, di luci al led e di un proiettore digitale che spiegherà il funzionamento degli ingranaggi dell’orologio e del carosello dei Magi. Nella seconda sala, quella della torre, saranno installati schermi che proietteranno un video ad alta risoluzione che racconterà la storia della torre, la sua architettura e il suo sviluppo nel cuore di Macerata. Nella terza sala, infine, verrà realizzata una postazione video in realtà aumentata che utilizzerà una webcam installata all’esterno della torre per riprendere Macerata in tempo reale. I visitatori, quindi, potranno confrontare il video con quello che effettivamente vedono affacciandosi dalle finestre, in un continuo scambio tra reale e multimediale. Tutti gli audio saranno registrati in due lingue, italiano e inglese.