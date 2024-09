Nuove nomine nella Diocesi. Parrocchie e assistenza: le scelte del vescovo Marconi

Il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi (nella foto), ha comunicato le nuove nomine nelle parrocchie e negli uffici di Curia. Lo ha fatto durante l’incontro di apertura dell’anno pastorale 2024-2025 nell’aula Sinodale della Domus San Giuliano. Reso noto anche il rinnovo del collegio dei consultori che per il quinquennio 2024-2029 sarà composto da monsignor Marconi in qualità di presidente, monsignor Andrea Leonesi vicario generale, don Gianluca Merlini segretario del collegio, don Luca Beccacece, don Gabriele Crucianelli, don Iagnesh Konganawor Shantappa e don Emanuele Marconi. Sul fronte delle nomine don Davide Tisato, della diocesi di Roma, è il nuovo rettore del seminario Redemptoris Mater. Subentra a don Mario Malloni dopo trent’anni. Don Patrizio Santinelli è il nuovo coordinatore dell’unità pastorale 14 di Montecassiano e parroco di Sambucheto; don Gabriele Crucianelli viene nominato coordinatore delle due unità pastorali 17 e 18 di Cingoli, mentre don Fabrizio Perini sarà il vicecoordinatore; don Pietro Micheletti continuerà il suo lavoro di prefetto degli studi al seminario Redemptoris Mater e viene nominato parroco della parrocchia delle Vergini a Macerata; don Emanuele Marconi rimane vicerettore del seminario Redemptoris Mater e viene nominato collaboratore della parrocchia delle Vergini. Don Fabio Olano diventa collaboratore dell’unità pastorale di Porto Recanati; don Philsondas Yesudasan diventa cappellano dell’ospedale di Macerata e collaboratore dell’unità pastorale di Sforzacosta-Casette Verdini-Sacro Cuore La Rancia; don Jinto Antony Valiaveettil assume l’incarico di cappellano nella cappellania degli indiani; don Stephen Diesta diventa collaboratore dell’unità pastorale dell’Immacolata. Il vescovo ha sottolineato la necessità di un graduale rinnovamento all’interno degli uffici della Curia, favorendo la costituzione di una équipe che collabori per il coordinamento degli stessi uffici.

Per questo continuerà e si potenzierà il lavoro di formazione e informazione del servizio di tutela minori e vulnerabili coordinato dall’avvocato Loretta Lombardelli. Per l’iniziazione cristiana degli adulti il servizio sarà coordinato dalla dottoressa Francesca Flamini e da don Paulo Renato; l’ufficio per la pastorale della famiglia si rinnova invece con la direzione della coppia Francesco Brachetta e Giada Marchesini, mentre resta assistente don Egidio Tittarelli. L’ufficio problemi sociali e del lavoro sarà coordinato da don David Malavè. Don Samuele Sapio guiderà una équipe di studio, progettazione e sperimentazione che si sta costituendo con varie competenze, per ripensare una nuova pastorale vocazionale.