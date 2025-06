"Nuove opportunità per chi cerca un lavoro"

Un nuovo sportello lavoro è in funzione a Tolentino. Lo hanno aperto Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo e l’agenzia Openjobmetis. L’obiettivo: dare soluzioni agli imprenditori circa le difficoltà di reperimento del personale e offrire un servizio a chi è alla ricerca di un’occupazione. Lo sportello sarà aperto lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e accoglierà sia le imprese sia i cittadini.

Inaugurato l’altro ieri, sarà attivato negli uffici Confartigianato di contrada Cisterna-via Ficili. "In un contesto economico ancora incerto – dicono il vicepresidente vicario territoriale di Confartigianato Andrea Rilli e Paolo Zengarini, responsabile servizio sviluppo e categorie –, la difficoltà di reperire manodopera qualificata rappresenta una delle principali sfide per le nostre imprese, in particolare nelle aree interne del territorio. Per questo motivo abbiamo ritenuto fondamentale rafforzare i servizi a supporto della comunità, promuovendo strumenti concreti per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Abbiamo allora potenziato la convezione già in essere con l’agenzia Openjobmetis avviando questo sportello. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per accompagnare le imprese nel recruiting, la selezione di risorse umane, e per offrire nuove opportunità a chi è alla ricerca di un’occupazione. Il nostro impegno resta quello di essere al fianco degli imprenditori e del territorio, promuovendo azioni concrete che favoriscano lo sviluppo del sistema produttivo locale".

"L’apertura di questo sportello – ha aggiunto Dino Ioannone, area manager di Openjobmetis e referente per i rapporti con Confartigianato – rappresenta un’occasione strategica per rafforzare la nostra presenza sul territorio e rispondere in modo tempestivo e mirato alle esigenze delle imprese. Attraverso questa collaborazione, siamo in grado di offrire un servizio ad alto valore aggiunto, che unisce consulenza personalizzata e rapidità operativa: da un lato supportiamo le aziende nell’individuazione dei profili più adatti, dall’altro affianchiamo gratuitamente i candidati nel loro percorso di inserimento lavorativo. È un modello win-win (vantaggioso per tutti), che punta sull’ascolto, sulla vicinanza e sull’efficienza". Presente all’inaugurazione anche il sindaco Mauro Sclavi.