Nuove panchine lungo la passeggiata

Ci voleva la vecchia amministrazione civica di sinistra, con sindaco Antonio Bravi e assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo, per installare in più punti di Recanati le nuove panchine "Benito" che – s’intende – non è un omaggio al Duce, ma la marca della ditta che le ha realizzate. Le panchine hanno trovato posto lungo il marciapiede della passeggiata leopardiana e al piazzale del Belvedere di via Gioco del Pallone. Presenti in altre città come Torino e Venezia, queste panchine hanno sollevato perplessità e c’è chi ha provato pure e chiedere di rimuoverle o, almeno, di staccare la targhetta. Sarebbe folle arrivare a questo punto. Si tratta di prodotti della "Benito", un’azienda spagnola che ha come mission la creazione di "attrezzature per la nuova pianificazione". Le panchine in sé, insomma, non c’entrano niente con la politica, sono solo panchine, perfette per sedersi e riflettere, magari proprio sulla follia di scatenare una tempesta politica per un nome che in altri contesti sarebbe passato inosservato.