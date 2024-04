Nuove regole per gli alloggi Erap. Confronto acceso in Consiglio

Sono stati molti i temi affrontati nel penultimo Consiglio comunale prima delle prossime elezioni amministrative. A cominciare dalla presa d’atto del trasferimento del segretario comunale Alessandro Valentini a Tolentino e subentro al suo posto di Roberta Bisello, per passare poi al recesso dall’associazione Sistema Museale della Provincia di Macerata. Più teso, invece, il dibattito sul nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi Erap, con la minoranza ha richiesto che fosse specificato che tra gli aventi diritto, venissero inclusi esplicitamente i rifugiati politici, mentre la maggioranza ha preferito non apportare modifiche al testo, per evitare un testo diverso dagli altri comuni deliberanti lo stesso atto. Sul punto l’assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini ha però preferito astenersi, in quanto "il tema è piuttosto serio e delicato per la stessa sussistenza della nostra società e le argomentazioni portate avanti stasera sono state piuttosto scarne".

La stessa Procaccini ha invece annunciato che grazie ad un avanzo di amministrazione di 440mila euro sarà possibile procedere all’acquisto e sistemazione degli arredi della farmacia comunale con adeguamento dei costi, l’acquisto e sistemazione di arredi comunali per trasloco a Palazzo Ottoni per 294mila euro, oltre che, con 120mila euro della Fondazione Cassa di risparmio di Macerata, il "recupero parziale dei giardini pubblici, ossia la sistemazione della fontana centrale, di parte dell’accesso da viale Cesare Battisti, di alcune panchine e ricostruzione di parziale dei muretti che portano al monumento ai caduti con illuminazione della scalinata". Infine è stato reso noto che nuovo revisore dei conti per il periodo 2024-2027 sarà Chiarastella Parisi Prasicce.

Matteo Parrini