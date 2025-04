Nuove regole per il Borgo marinaro

Dopo venti anni va in Consiglio comunale il nuovo Piano particolareggiato del Borgo marinaro, rivisto secondo i criteri dell’architetto Ilario Chiarel a cui la giunta affidò l’incarico nel febbraio del 2017. Gli elaborati della proposta, consegnati nel 2021, definiscono gli interventi edilizi possibili nel perimetro compreso tra via Mazzini a sud, via Lauro Rossi a nord, a est i viali Vittorio Veneto e Matteotti e a ovest la linea ferroviaria.

Nel frattempo, ai margini di questo quadrilatero sono stati portati avanti cantieri di grosso impatto, agli antipodi urbanistici rispetto alla logica conservativa disegnata per il futuro del vecchio nucleo marinaro tanto che, sul lato ovest di viale Matteotti, sono stati recepiti dall’ufficio tecnico progetti che, grazie al premio di cubatura legato al Piano casa, hanno consentito la demolizione di due alberghi (Adua e Acquamarina) e la ricostruzione al loro posto di edifici a cinque e sei piani.

Per linee di massima il Piano particolareggiato che va al voto non consente aumenti volumetrici nemmeno attraverso gli allineamenti di gronda, fatta eccezione per gli edifici a un solo piano (25 i casi), per i quali viene ammessa la sopra elevazione a due piani, e per le vecchie abitazioni con vani interni troppo bassi e che, per ragioni igienico sanitarie, possono portare l’altezza fino a 2.70 metri. Per favorire il recupero di locali viene rivisto in alcune strade il vincolo di destinazione commerciale al piano terra, e le superfici potranno diventare a uso abitativo, ma soltanto su quelle vie che non hanno una spiccata vocazione commerciale e quindi la misura non potrà essere applicata su piazza XX Settembre, corso Umberto, via Duca degli Abruzzi, via Trento, corso Dalmazia, viale Matteotti, corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele.

Il Piano particolareggiato è stato discusso dai consiglieri comunali in commissione urbanistica mesi fa, lo scorso luglio e, per conto della maggioranza, a votare a favore fu soltanto Piero Croia (Forza Italia) mentre si sono astenuti chiedendo maggiori approfondimenti Roberto Pantella (Fratelli d’Italia) e Paola Campetelli (Civitanova Unica); contrari, per l’opposizione, Lidia Iezzi (Pd) e Piero Gismondi (La nuova Città). Il consiglio comunale è stato convocato per domani sera ma, per la quantità dei temi in discussione, il voto sul Piano particolareggiato del Borgo marinaro potrebbe slittare a lunedì, in seconda convocazione.