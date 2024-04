Nuove regole per le case Erap

Il consiglio comunale tornerà a riunirsi venerdì alle 21. Tra i temi che verranno affrontati, oltre ad interrogazioni ed interpellanze consiliari, la risoluzione della convenzione sottoscritta con il Comune di Esanatoglia per il servizio in forma associata della segreteria comunale, il recesso dall’associazione Sistema Museale, l’approvazione del nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi Erp adeguato alla vigente normativa regionale, l’acquisizione di aree al patrimonio comunale con cessione volontaria da parte del matelicese Igino Colonnelli nel quartiere Casette San Domenico, le variazioni del programma delle opere pubbliche per l’anno 2024 e dell’elenco delle opere previste nel triennio 2024-2026, la nomina del revisore dei conti per il periodo 2024-2027, l’integrazione al regolamento Tari.