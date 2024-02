Nuove scintille tra Sgarbi e Manzi. Slitta alla Camera il voto sulla revoca

Vittorio Sgarbi incassa in tribunale l’archiviazione della denuncia presentata contro di lui dall’ex esponente del M5S Alessandro Di Battista, e alla Camera il rinvio della discussione sulla sua revoca. Ieri era in programma alla Camera il voto sulla mozione presentata dalla deputata Pd Irene Manzi e dal M5S per la revoca della nomina a sottosegretario per Sgarbi, dopo l’inchiesta della procura di Macerata che lo vede accusato di riciclaggio di beni culturali. Durante la riunione dei capigruppo, la maggioranza ha chiesto di rinviare l’esame della mozione, e il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha fatto slittare il voto al 15 febbraio. "Il governo è in imbarazzo sul caso Sgarbi. La maggioranza va avanti a colpi di rinvii sperando che siano altri a decidere le sue sorti. Dopo Santanchè e Delmastro, prosegue la difesa oltranza di chi mette in imbarazzo il paese", ha commentato Irene Manzi. "Manzi, Caso e Silvestri – ha ribattuto Sgarbi – affidano il loro destino alla mozione infondata che mi riguarda per aver fatto il il mio lavoro: raccontare l’arte, scoprirla, restaurarla. Tutto il resto è accanimento persecutorio di un giornale e di una trasmissione televisiva, unica fonte per i parlamentari. Tutto quello che io ho fatto è documentato. Denuncerò anche i Caso, i Manzi, i Silvestri e gli altri a me ignoti, che certamente si copriranno della immunità parlamentare". In tribunale a Roma invece il giudice per le indagini preliminari ha chiuso una vicenda relativa al novembre 2020. Dopo l’arresto del presidente del consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini di Forza Italia, Alessandro Di Battista scrisse su Facebook: "Stare lontano dall’immoralità è un dovere morale perché l’immoralità è come il letame". Con un video, Sgarbi replicò: "Da quale pulpito uno dice ‘Forza Italia letame’, voi siete letame, Di Battista e Di Maio, corrotti e incapaci. Voi siete letame, siete meno che m... Incapaci di tutto, capaci solo di insultare, e si meritano di essere ricoperti di m.... Di Battista, puzzolente e inutile, intrattenitore e giramondo". Di Battista lo aveva denunciato per diffamazione, la procura aveva chiesto l’archiviazione e allora era stata fatta opposizione. Così ieri si è arrivati davanti al giudice Rosalba Liso, che ha accolto le istanze dei difensori di Sgarbi, gli avvocati Giampaolo Cicconi e Manuel Varesi: il gip ha ritenuto che le parole dell’attuale sottosegretario alla cultura rientrassero nel "normale, anche se pungente, diritto di critica politica". Dunque, nessuna diffamazione.