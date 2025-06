Nuove scoperte nel parco archeologico

Si ampliano le aree visitabili del Parco archeologico di Urbs Salvia, a Urbisaglia. Con il titolo "All’incrocio tra passato e presente", giovedì 19 giugno alle 17 è in programma la cerimonia di inaugurazione del nuovo percorso di visita nei quartieri delle strade basolate (pavimentazione con lastre di pietra, chiamate basoli), che saranno aperti per la prima volta al pubblico. Le ricerche, dirette da Sofia Cingolani, direttrice del Parco, funzionaria archeologa di Palazzo Ducale di Urbino-Direzione regionale musei nazionali delle Marche, e da Roberto Perna, professore di Archeologia classica all’università di Macerata e direttore della missione archeologica Unimc, attiva a Urbs Salvia sin dal 1995, hanno portato a risultati di grande rilievo. "È stato infatti possibile chiarire nuovi aspetti dell’organizzazione urbanistica della città e delle fasi edilizie degli edifici adiacenti al complesso del tempio-criptoportico che compongono i quartieri a sud-est e con esse della vita e della storia di Urbs Salvia", spiegano. La conclusione dello scavo, il restauro delle strutture e un’accurata pulizia archeologica dell’area hanno permesso la progettazione di un percorso di visita, pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta di un nuovo settore dell’abitato romano. "Questo intervento – afferma la direttrice Cingolani – rappresenta un passo fondamentale nella restituzione alla fruizione pubblica di un settore urbano finora inedito, che consente di cogliere con maggiore chiarezza la complessità e la vitalità della città antica". "L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Unimc – interviene il direttore di Palazzo Ducale di Urbino-Direzione regionale musei Luigi Gallo - che, grazie anche a un finanziamento della Direzione generale musei del ministero della cultura, ha potuto proseguire le indagini archeologiche in alcuni degli ambienti adiacenti alle strade a sud-est del complesso tempio-criptoportico, nel cuore della colonia romana". "È stato possibile così non solo ricostruire le fasi costruttive di questa parte della città, ma anche leggere in modo più puntuale i rapporti tra gli edifici e le infrastrutture stradali", conclude il professor Perna. L’inaugurazione del percorso, alla presenza del direttore Gallo e di coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, sarà anche l’occasione per condividere con il pubblico i risultati delle ricerche e concluse e di quelle ancora in corso nella stessa area, finalizzate ad ampliare progressivamente i percorsi di visita. Una bella novità all’interno del parco archeologico più esteso delle Marche.