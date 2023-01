Nuove scuole a Corneto e alle Vergini "Saranno a costo zero per il Comune"

di Paola Pagnanelli Due nuovi poli scolastici, nidi e scuole materne, saranno costruiti a Corneto e alle Vergini grazie a sei milioni di euro ottenuti con un finanziamento ministeriale grazie ai fondi europei. "Su 2.600 proposte, Macerata è arrivata terza dopo Milano e Genova e prima nelle Marche con un progetto ambizioso – ha esordito l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori –. Ora, come prevedono questi fondi, si dovrà procedere subito all’appalto per arrivare alla consegna entro marzo 2026. Stiamo progettando la Macerata del futuro". I due progetti sono stati presentati ieri mattina, con la soddisfazione di aver portato a casa un bel risultato per la città. Anche perché per la prima volta i progetti sono stati perfezionati con il contributo della pedagogista, come sottolineato dagli assessori Marchiori e Katiuscia Cassetta, per recepire i suggerimenti di chi poi userà quegli spazi. Alle Vergini sarà realizzata anche la nuova scuola elementare (attesa dal quartiere da oltre un decennio), per un polo scolastico 0-11 anni "in una zona bellissima ed esposta tutta a sud – ha precisato Marchiori –. E tutto sarà a costo zero per il bilancio comunale, senza indebitamenti. Presentando il progetto con tempestività, abbiamo anche potuto tenere conto degli aumenti...