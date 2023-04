Nuove scuole e ricerca dei terreni "Analizzeremo tutte le alternative"

Continua a muoversi il fronte ricostruzione scolastica, ed il Comune di Corridonia, ha di recente pubblicato un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse volte all’individuazione di aree da acquistare per l’eventuale ubicazione delle nuove scuole: si ricercano terreni nell’area compresa, a valle, tra il centro storico e la zona Industriale inclusa. Le domande potranno essere inoltrate entro il 20 maggio, e sono state definite anche le peculiarità che dovranno avere queste aree: una superficie di almeno 15.000 metri quadrati, disponibilità immediata, adiacenza alla viabilità principale e preferibilmente una posizione pianeggiante inclusa conformità urbanistica. "Alla luce di tutte le verifiche effettuate sullo stato dei progetti di ricostruzione scolastica – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli – in considerazione della necessità di adeguamento normativo e progettuale, in linea con gli indirizzi programmatici, l’amministrazione ha pubblicato un avviso esplorativo al fine di individuare aree idonee alla delocalizzazione e ricostruzione degli edifici scolastici della città ed è stato predisposto conformemente a quanto stabilito nell’atto di indirizzo approvato in giunta il 9 marzo". L’atto infatti sintetizzava lo stato dell’arte dei quattro edifici scolastici interessati alla delocalizzazione: Ipsia, scuola media Manzoni, primaria Lanzi e infanzia Bartolazzi. "La validità dell’avviso è fissata in 30 giorni, trascorsi i quali le eventuali manifestazioni pervenute verranno valutate e sottoposte a parere di congruità – ha sottolineato –. Questa fase è un elemento essenziale per poter analizzare possibili alternative alle soluzioni precedentemente individuate, che hanno mostrato evidenti criticità. Quest’ultime hanno rallentato e, nel caso della primaria, addirittura bloccato l’iter di progettazione o di avvio dei lavori. Terminata questa fase saremo in grado di illustrare l’esito delle valutazioni e presentare le nostre proposte – ha chiosato Giampaoli –.La ricostruzione scolastica, come sostenuto convintamente negli scorsi anni, non può prescindere da una visione organica dello sviluppo della città, viabilità, parcheggi, verde, impianti, luoghi ricreativi, rifunzionalizzazione degli edifici da delocalizzare. Con questo spirito stiamo operando, consapevoli che le scelte che faremo dovranno essere in grado di sostenere sfide e cambiamenti di lungo respiro".

Diego Pierluigi