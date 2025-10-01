"Nuove scuole, i fondi spesi in consulenze"

Altro che nuove scuole: i soldi volano in consulenze. A sottolinearlo sono i gruppi di minoranza Corridonia Insieme e Pensare Corridonia, guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (foto) che hanno puntato il dito verso la ricostruzione delle nuove scuole che dovrebbero sorgere in via Grazie.

"In piena settimana pre-elettorale, con la determina del 22 settembre il Comune di Corridonia ha deciso di nominare due assistenti al responsabile unico di progetto – tuona l’opposizione – per la ricostruzione della scuola media Manzoni e della primaria Lanzi, comprese nell’ordinanza speciale 31 del 2021 firmata dall’allora commissario straordinario, Giovanni Legnini. Si tratta degli ingegneri Alberto Paradisi della Trend Project di San Benedetto e Massimo Conti della Engineering & Architecture Conti di Amandola, per un costo complessivo dell’affidamento di 137.445,40 euro. E non dimentichiamoci dei 500mila euro spesi per il terreno in zona ex-Gialù (la superficie, privata, è stata acquisita dall’Ente per 440mila euro), spese notarili incluse: tutte somme che vengono sottratte al quadro economico delle scuole, cioè ai soldi destinati a costruirle davvero".

Fatta questa premessa i gruppi consiliari si chiedono: "A cosa servono questi assistenti, se la progettazione è già affidata a un altro soggetto? E com’è possibile che, da assistenti, guadagnino più del Rup stesso? Forse, invece di moltiplicare incarichi e consulenze, sarebbe ora di concentrare ogni euro su aule e studenti".

Diego Pierluigi