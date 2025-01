Nuove tecnologie e disabilità. Formazione per i genitori

La Cooperativa Sociale Il Camaleonte di Civitanova promuove un corso sul tema tecnologie e disabilità. L’appuntamento è gratuito ed è rivolto ai genitori che vogliono avvicinarsi alla tematica e avere maggiori nozioni circa gli strumenti tecnologici e gli ausili per la disabilità. L’evento spazierà su diverse tecnologie e sulle questioni ad esse connesse, dalla comunicazione fino alla didattica, andando a toccare le varie possibilità che tali strumenti rappresentano per il potenziamento e mantenimento cognitivo della persona con diversa abilità.

Il corso è in programma sabato 8 febbraio, dalle 9 alle 12.30, nella sede Anffas di Montecosaro (via Tangenziale snc). Per ulteriori informazioni e prenotazioni (i posti sono limitati) si possono contattare Simone Forani, 3281664170 e Noemi Campetella, 3298449830.

La cooperativa sociale Il Camaleonte lavora da oltre dieci anni realizzando percorsi di formazione e collaborazioni rivolte a professionisti, personale tecnico ed educativo e famiglie e si occupa soprattutto di interventi individualizzati indirizzati al potenziamento delle capacità delle persone. La cooperativa ha ideato l’ausilioteca "Io Faccio da Solo", luogo e tempo specializzato nel settore delle tecnologie al servizio delle diverse abilità.