Nuove telecamere per la sicurezza

Nuovi occhi elettronici saranno installati a Porto Recanati, tra il centro e Scossicci. Ma intanto il sistema di videosorveglianza comunale è riuscito a immortalare l’uomo che lo scorso weekend aveva abbandonato due lavatrici al parco dell’Amicizia.

Sono le novità che fornisce sul fronte della sicurezza il commissario capo Sirio Vignoni, comandante della polizia locale. Ma c’è dell’altro, perché il sistema di videosorveglianza – gestito dagli agenti portorecanatesi – sarà a breve accessibile anche a tutte le altre forze dell’ordine che potranno così collegarsi da remoto per controllare quei filmati. E il 20 maggio alle 9.30, nella pinacoteca Moroni, ci sarà il convegno "Videosorveglianza urbana integrata", dove appunto farà da relatore il commissario Vignoni.

"Saranno tre le telecamere che installeremo prima dell’estate – spiega il comandante –. Una è prevista in piazza dei Mille: quell’area è condominiale, e dunque privata, ma allo stesso tempo rappresenta un passaggio pubblico nel quale avvengono spesso atti di vandalismo e schiamazzi. Perciò il condominio comprerà a sue spese la telecamera che sarà inglobata nel sistema di videosorveglianza. Un altro occhio elettronico sarà posizionato nel parcheggio Nazario Sauro, vicino alla Casa degli Artisti che è un immobile comunale, per avere qualche strumento in più per monitorare l’area. L’ultima installazione riguarda Scossicci, una zona di passaggio".

Nel frattempo ci sono aggiornamenti dopo i fatti avvenuti nella notte tra domenica e lunedì, quando qualcuno ha abbandonato due lavatrici nel parco dell’Amicizia. "Stiamo indagando – riprende il commissario Vignoni –. Le telecamere hanno inquadrato un tizio rasato sui cinquant’anni, che con un carrellino ha posizionato quei due rifiuti ingombranti nell’area verde. Gli accertamenti andranno avanti per risalire alla sua identità. Oltre alla multa,fino a un massimo di 400 euro per ogni oggetto gettato, rischia pure la denuncia. Nel frattempo stiamo procedendo con il progetto di videosorveglianza urbana integrata: abbiamo formalizzato il protocollo con la Prefettura e stiamo sistemando gli ultimi aspetti formali sul fronte privacy. In sostanza, le registrazioni che controlliamo quotidianamente saranno accessibili alle altre forze dell’ordine, che si potranno collegare ai nostri server".