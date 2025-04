Nuovi alberi in città, donati dagli imprenditori

Imprenditori civitanovesi pronti a mettere mano al portafoglio e a donare alla città piante, giochi per bambini nei parchi e nuovi arredi urbani. Un segno di apprezzamento per quanto ha svolto in questi ultimi mesi l’assessore al decoro urbano e all’ambiente Giuseppe Cognigni, che si dice onorato di queste donazioni. Uno è già arrivate, altre ne arriveranno a breve. "È la prima volta che succede a Civitanova – ha commentato l’assessore Cognigni –. Dopo la progettazione del bosco urbano nella zona industriale di Santa Maria Apparente, che sarà inaugurato a breve alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, ho ricevuto diverse telefonate da parte di imprenditori locali, in particolare quelli della zona industriale, che hanno particolarmente apprezzato l’idea del bosco urbano. Alcuni hanno chiesto se fosse possibile fare una donazione di piante per la città. Sono onorato del fatto che c’è chi ha notato quanto sto facendo per Civitanova in termini di verde e ambiente. La prima donazione che è arrivata – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni – è della azienda civitanovese B-Chem e ringrazio Maurizio e Cristina Bernabei, che hanno voluto donare dodici piante che verranno posizionate lungo viale Matteotti". Si tratta di quattro querce, quattro peri e quattro Ginkgo biloba, una donazione del valore di circa 5mila. La ditta è stata autorizzata a mettere il proprio logo, in piccolo, sulle piante. L’intervento sarà a costo zero per il Comune.

"Arriveranno altre donazioni per nuove piante, ma anche arredi urbani di particolare qualità e giochi per bambini da collocare nei parchi della città. Sono donazioni che arrivano da imprenditori che vivono e lavorano a Civitanova e desiderano vedere la città sempre più green, sempre più accogliente e sempre più bella. Entro aprile e di maggio – ha concluso l’assessore – avremo altre quattro o sei donazioni. È bello vedere imprenditori che si mettono a fianco del Comune per rendere più bella Civitanova".

Cognigni ha poi annunciato una serie di novità per quanto riguarda il lungomare civitanovese, che è pronto a rifarsi il look in vista della stagione estiva e turistica. Novità e interventi saranno resi noti a breve.

Chiara Marinelli