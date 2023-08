Nuovi appuntamenti a "Piazza Conchiglia" a Civitanova: Musica, Enogastronomia e Blu del Mare

Una seconda metà d’agosto che sarà soprattutto a ritmo di musica, con enogastronomia di qualità, percorsi verdi cicloturistici e il blu del mare. Questa la la formula dell’edizione 2023 di "Piazza Conchiglia - A greener evolution", il festival organizzato dall’associazione culturale Conchiglia Sound, sostenuto dalla Regione, con il patrocinio del Comune e la partnership dell’Azienda dei Teatri di Civitanova. Stasera, per la rassegna Duet, arriverà Anna Greta Giannotti con Ludovica Gasparri. Voce e chitarra una incursione nel grunge senza dimenticare la vena più acustica. Domenica, invece, doppio appuntamento. Si inizierà con Matteo Paggi and the Giraffes, quintetto capitanato dal trombonista Matteo Paggi che annovera in formazione, Simone Alessandrini al sax, Emanuele Fioretti al piano, Lorenzo Scipioni al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria. A seguire Ares Tavolazzi Quartet, progetto che ha dato vita al disco "Stelle e satelliti", prodotto da Groove Master Edition. Un racconto jazz moderno ma profondamente debitore di una cultura musicale capace di abbracciare più di una fonte d’ispirazione. Il quartetto, oltre al grande maestro Ares Tavolazzi, già bassista degli Area, comprende il pianista Mauro Gubbiotti, il sassofonista sanmarinese Simone La Maida e il batterista marchigiano d’adozione Massimo Manzi. Il 24 agosto ci sarà il solista Matteo Tordini, e il 27 si andrà avanti con il progetto che vede alla voce Emilia Zamuner (vincitrice del Premio Internazionale Massimo Urbani nel 2016), al contrabbasso Massimo Moriconi, e al clarinetto e sax Nico Gori. Gli spettacoli sono previsti a partire dalle 21.