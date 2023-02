Nuovi arbusti in piazzale Germozzi "Attenzione costante per il verde"

Ha da poco preso il via una consistente opera di ripiantumazione dell’area di piazzale Manilio Germozzi e di alcune aree verdi e scarpate cittadine in cui saranno messi a dimora arbusti ed essenze selvatiche autoctone. Il polmone verde, situato nella zona industriale di Corridonia, avrà presto un volto rinnovato, considerando che si tratta di uno spazio già frequentato da molta gente in quanto nelle vicinanze sono presenti dei giochi per bambini, uno sgambatoio per cani oltre ad un ampio parcheggio, e proprio in prossimità è posto il nuovo percorso dedicato al fitness outdoor inaugurato lo scorso giugno. "Non sfugge a nessuno la cura e l’attenzione costante per il verde che questa amministrazione – ha sottolineato il primo cittadino Giuliana Giampaoli – attraverso la collaborazione del personale della Corridonia Servizi, che ringraziamo per l’impegno e la professionalità, sta dedicando alla nostra città".

d. p.