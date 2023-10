Nuovi autobus per il trasporto locale. Migliora il collegamento con frazioni e zone rurali

Giovedì il Comune di Tolentino e l’Assm presentano i nuovi autobus di linea urbani, per il trasporto pubblico locale, che sono stati acquistati grazie al Por-Fer 20142020 della Regione. Sono i primi tre automezzi di dieci che entreranno a far parte della flotta del settore trasporti della municipalizzata e che saranno utilizzati per continuare ad assicurare il trasporto pubblico su tutto il territorio comunale, comprese le zone rurali.