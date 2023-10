Nuovi campi da padel. Si muove anche il Wwf

La realizzazione dei campi da padel sulla spiaggia libera di Civitanova - questione che è già davanti al Tar - diventa un caso anche per il Wwf Italia. Il delegato regionale Marche dell’organizzazione internazionale, Tommaso Rossi, ha ricevuto il dossier dall’associazione Civitasvolta che ha segnalato la situazione paesaggistica e edilizia in seguito all’installazione di due campi da padel.

Rossi ha scritto al Comune di Civitanova bocciando tutto quanto autorizzato finora. "Abbiamo espresso la nostra contrarietà - spiega - al progetto e all’operato dell’amministrazione che l’ha autorizzato. Si condividono le conclusioni cui è giunta la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio relativamente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di due campi da padel e relativamente alla procedura di autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune di Civitanova per mantenere le due superfici pavimentate all’interno della spiaggia in concessione".

Dal Wwf "pieno sostegno alla posizione di Civitasvolta che si batte per il rispetto della normativa vigente, oltre che per uno sviluppo dell’edilizia cittadino che sia in equilibrio con l’ambiente e le risorse naturali del territorio". Civitasvolta è l’associazione che gestisce, in forza a una convenzione con il Comune, la Biblioexpress sul quel tratto di litorale "frequentato – osserva il Wwf – per lo più da chi sceglieva la spiaggia libera antistante la libreria, non eccessivamente sfruttata o occupata da manufatti. Oggi questa spiaggia è stata totalmente occupata da campi da padel chiusi da strutture in vetro, piattaforme in cemento, cabine e altre strutture fisse che non vengono rimosse e di fatto impediscono la vista del mare".

Quindi la richiesta all’amministrazione comunale "di esercitare in autotutela tutti i suoi poteri per eliminare la situazione vigente che reca un evidente pregiudizio all’ambiente, al paesaggio e a un equilibrato rapporto tra sviluppo economico e tutela dei beni ambientali andando ad alterare in senso gravemente peggiorativo la connotazione visiva e funzionale della fascia di arenile demaniale, caratterizzante e qualificante del contesto costiero".

Lorena Cellini