Nuovi cassonetti. Parte la raccolta del vetro bianco

Avviata, per ora solo in centro a Civitanova, la raccolta differenziata del vetro bianco: dovrà essere conferito in contenitori diversi da quelli riservati per il vetro di colore marrone e verde. Ne sono stati posizionati in strada circa 250, nuovi, verdi, con adesivi specifici che li identificano per gettare le bottiglie e i barattoli, senza tappi, di colore bianco e di colore marrone e verde.

Il progetto prevede anche la dotazione di tre nuovi automezzi elettrici per raccogliere in maniera separata innanzitutto le due macro tipologie di vetro (bianco e colorato), lasciando aperta la possibilità di valutare in futuro una ulteriore raccolta differenziata del marrone, arrivando quindi a differenziare le tre diverse tipologie di imballaggi in vetro.

Negli obiettivi del Cosmari, in accordo con l’amministrazione comunale e con i finanziamenti in quota parte arrivati da un bando Anci e Coreve, il consorzio del sistema Conai che si occupa di riciclo del vetro, ci sono la riduzione degli sprechi, il risparmio di energia, la diminuzione delle emissioni di C02. "Sono coinvolti nel progetto tutti i cittadini e le attività di pubblico esercizio della zona centro e nei prossimi mesi sarà estesa agli altri quartieri" spiega l’assessore Giuseppe Cognigni.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crollo della differenziata ad agosto, in città ferma al 70,86%, con un - 3,15% rispetto ad agosto 2024; va male pure su base annua (dati Cosmari), dove la raccolta scende dal 72,05% al 70,95%. Anche le quantità del vetro smaltito subiscono lo stesso andamento con un milione e 280mila chili raccolti nei primi otto mesi di quest’anno, rispetto al milione e 310mila chili del 2024. Il tutto, in un contesto in cui l’aumento della tariffa sui rifiuti del 18% in due anni subito dai civitanovesi ha eroso il principio che chi più differenzia meno paga.