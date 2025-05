Nuovi esemplari in mostra al Museo del camoscio

Da martedì il Museo del Camoscio di Fiastra si è arricchito di due rari preparati museali che il Parco dei Sibillini ha messo a disposizione dei visitatori: due nuovi camosci al Museo, che saranno esposti al pubblico, per la prima volta, in occasione della XVII edizione del Grand Tour dei Musei Marche. Domenica, alle 10.30, al Centro di educazione ambientale Valle del Fiastrone si terrà una visita al Museo del Camoscio e l’esposizione di questi due nuovi esemplari; a seguire, un laboratorio manuale per la realizzazione di un camoscio con la tecnica del traforo del legno. Le attività, a cura del Cea Valle del Fiastrone, sono gratuite e su prenotazione. Il 25 maggio, inoltre, in occasione della Giornata europea dei Parchi, è prevista un’altra visita guidata gratuita.