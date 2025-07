Nuovi fondi per il palazzo della prefettura

Nuove risorse per la ricostruzione pubblica nel Maceratese: la cabina sisma ha approvato quasi 12 milioni di euro aggiuntivi per una serie di interventi. Per la sede della prefettura, Palazzo del governo e Loggia dei mercanti a Macerata, la Provincia riceve 3,1 milioni di euro in più, per un nuovo contributo complessivo di 16,4 milioni. A Treia sono stati destinati 1,6 milioni per il consolidamento e restauro di Palazzo Leonori Simboli. A Gagliole l’edificio dell’ex scuola riceve un incremento di 282mila euro, per un nuovo totale di 342mila euro. Loro Piceno ottiene 210mila euro in più per l’asilo nido Cardinale Mori con annesso centro sociale polivalente, per un nuovo totale di 700mila euro. A Pieve Torina gli impianti sportivi beneficiano di un incremento di circa 191mila euro, per un nuovo contributo complessivo di 2,9 milioni, mentre per la ricostruzione del teatro comunale è assegnato un incremento di 1,84 milioni, per un totale di 8,12 milioni destinati alla complessiva riqualificazione e completamento dell’intera area di S. Agostino. Nel quartiere La Madonnetta di Pioraco arrivano 200mila euro per indagini aggiuntive e la progettazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico. San Ginesio vede crescere di circa 678mila euro il finanziamento per la Pinacoteca antica, per un nuovo totale di 855mila euro e di 1,3 milioni di euro quello per il completamento del teatro Leopardi. Nel comune di Ussita l’importo per la scuola dell’infanzia Gasparri cresce di circa 228mila euro (nuovo totale 587mila euro) mentre la piastra tecnologica del campo base ex Eca ottiene 2,06 milioni di euro aggiuntivi, per un nuovo totale di 3,26 milioni. "L’adeguamento delle risorse è fondamentale per proseguire nel cambio di passo", afferma il commissario straordinario Guido Castelli (foto).