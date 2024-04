Nuovi fondi per la caserma dei vigili del fuoco

Otto milioni e 700mila euro in più per la nuova caserma dei vigili del fuoco. Il finanziamento complessivo arriva così a 12,7 milioni. La cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa sull’ordinanza 171 che riguarda, tra gli altri, anche questo intervento. La caserma dei vigili del fuoco di Macerata in viale Indipendenza rappresenta un punto nevralgico per la gestione delle emergenze in tutto il territorio provinciale. L’aumento del contributo consentirà la piena realizzazione del progetto di ricostruzione e ammodernamento della struttura.