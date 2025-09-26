"Nuovi fondi per migliorare strade e giardini"

"Con questa variazione di bilancio, l’amministrazione comunale di Tolentino dà seguito agli impegni assunti con i cittadini a inizio anno, quando fu approvato il bilancio di previsione 2025-2027. Oggi traduciamo in numeri e opere concrete la visione condivisa dal sindaco e dalla giunta: potenziare le manutenzioni, riqualificare la città, partecipare con fondi propri a bandi per migliorare la viabilità, sostenere la cultura e lo sport, e garantire servizi più efficienti ai cittadini". L’assessore Diego Aloisi ieri pomeriggio ha illustrato al consiglio comunale la variazione al bilancio di previsione, che è stata approvata.

"Una manovra economica significativa, da 700mila euro, di cui 500mila per manutenzioni, con interventi che saranno avviati già nel breve termine – ha continuato Aloisi –. In primo piano c’è la viabilità: vengono stanziati 90mila euro per il rifacimento dell’asfalto in via Corona, una delle porte d’accesso principali nella zona Tolentino Est; a questi si aggiungono 15mila euro per l’installazione di nuovi punti luce nello stesso tratto, così da rendere più sicuro e decoroso l’ingresso in città. Parallelamente, è in programma anche la riqualificazione della prima parte di viale della Repubblica, un intervento molto atteso, dal valore di circa 200mila euro. Non solo strade: grande attenzione è riservata anche agli spazi verdi. Con un primo stralcio da 45mila euro si avvia la sistemazione dei parchi giochi cittadini, con l’installazione di nuove strutture ludiche. Un impegno che non si esaurisce qui, ma che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori risorse dedicate, perché i parchi tornino a essere luoghi sicuri e attrattivi per bambini e famiglie. Accanto alle opere materiali, questa variazione consente di garantire la piena copertura delle convenzioni culturali in scadenza, come quelle con il Politeama e il Vaccaj, e di finanziare le luminarie natalizie e gli eventi culturali e sportivi in programma per l’autunno e le festività".

Al progetto Cer (Comunità energetica rinnovabile) sono stati destinati 25mila euro per le funzioni tecniche e amministrative. "Abbiamo incrementato la dotazione dei servizi sociali per garantire adeguata copertura alle ore di sostegno scolastico per gli studenti che necessitano di supporto – ha aggiunto Aloisi – confermando l’attenzione dell’amministrazione ai bisogni educativi e sociali delle famiglie". A inizio anno inoltre sarà avviata la sostituzione dell’ascensore del parcheggio Filzi, collegamento essenziale tra il centro storico e le aree di sosta.

"Operiamo a pieno regime – ha concluso – dando seguito alla programmazione fatta negli anni scorsi e, grazie a una gestione oculata delle risorse, ampliando ulteriormente i fondi a disposizione".

Lucia Gentili