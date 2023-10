"Nuovi giochi e parchi pubblici sistemati"

Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori di installazione dei nuovi giochi (mentre altri sono stati ripristinati) e degli arredi nei parchi a Potenza Picena. L’’assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, Lusia Isidori, ha sottolineato che "ben 30mila euro sono stati dedicati per l’abbellimento e la migliore fruizione delle aree verdi tra Potenza Picena e Porto Potenza Picena". L’assessore evidenzia poi che "oltre alla messa in opera di nuovi giochi, sono stati ripristinati anche quelli già esistenti che necessitavano di manutenzione. E ancora, sono state installate pure altre panche in legno". Gli interventi hanno riguardato le aree e i parchi nel quartiere Spinnaker, in piazza Douhet, zona Fontanelle, Colle Bianco, via XXX Giugno e via Rossini.