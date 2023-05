Nuovi giochi per bambini con altalena "inclusiva"

Inaugurati i nuovi giochi per bambini, all’interno dell’area verde del quartiere Ripalta-Poggio Annalisa di Castelraimondo. Al taglio del nastro i sorrisi di tanti bambini del centro di aggregazione "Il Municipio" insieme alle loro educatrici. Tra le installazioni, anche un’altalena "inclusiva" che permetterà proprio a tutti di divertirsi in compagnia. Presenti il sindaco Patrizio Leonelli, il vice Roberto Pupilli, gli assessori Ilenia Cittadini, Elisabetta Torregiani, Edoardo Bisbocci insieme alla consigliera Valeria Lucarini. Grande soddisfazione per gli amministratori: "Teniamo molto ai giovani di Castelraimondo e ragioniamo sempre in ottica di fornire nuovi servizi anche alla fascia più "piccola" della nostra città – ha spiegato il primo cittadino –. Ci auguriamo che i giochi vengano utilizzati responsabilmente e ci impegniamo fin da ora a potenziare e migliorare questi giardini pubblici".