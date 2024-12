Nuovi giochi per i giardini di Quattro Marine

Nuovi giochi per bambini, si fa bello il parco in zona Quattro Marine. E ci saranno anche dei giochi inclusivi.

"In sette anni è stato sostituito e riqualificato il 90 per cento dei giochi nei parchi della nostra città" ha annunciato l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni. "Nei giorni scorsi è stato deliberato un intervento da 31.500 euro per i nuovi giochi che saranno posizionati all’interno del parco in zona Quattro Marine – ha spiegato l’assessore –. Saranno sostituiti tutte le altalene e gli scivoli, che erano piuttosto vecchi e alcuni in pessime condizioni. Ci saranno anche attrezzature ludiche per i bambini con disabilità, sia motoria che cognitiva, in linea con quanto è previsto dal momento che Civitanova ha ottenuto il riconoscimento della bandiera lilla, per una attenzione nei confronti di tutti i bambini che frequentano il parco insieme con le loro famiglie. Verranno posizionati una altalena, una casetta di legno, una altalena a due posti, un gioco multifunzionale con uno scivolo, una torretta coperta e una parete da arrampicata. Sarà installato anche il pavimento anti-trauma. I giochi e le attrezzature per bambini saranno acquistati entro la fine dell’anno e posizionati entro il mese di febbraio. Oltre a questo – ha continuato Cognigni –, grazie all’intervento del consigliere regionale Pierpaolo Borroni arriverà un fondo di 10mila euro per la riparazione e la manutenzione del pozzo che serve a irrigare l’area verde. Saranno, inoltre, ripiantumate anche alcune essenze. Si tratta di un investimento importante, perché il parco in zona Quattro Marine è molto frequentato dalle famiglie con i bambini che abitano da quelle parti. Tranne qualche gioco, in sette anni siamo riusciti a riqualificare quasi tutte le attrezzature e gli arredi dei parchi della nostra città. E tra qualche tempo ricominceremo con nuovi interventi" ha concluso l’assessore Cognigni.

Chiara Marinelli