Nuovi gradi agli agenti: "Al lavoro per la comunità"

Assegnati nuovi gradi di ispettore capo a undici agenti della polizia locale di Macerata. La consegna è stata effettuata in attuazione alla legge regionale e ai regolamenti che disciplinano la materia, ma anche valutati l’anzianità di servizio e i risultati conseguiti. I gradi sono stati conferiti a Rachele Arcangeli Acquaticci, Fulvia Cardona, Fabrizio Cartuccia, Giovanna Cipriani, Giovanna Coppari, Andrea Del Medico, Silvio Domizi, Adolfo Fratini, Flavio Rossetti e Riccardo Smorlesi. È invece diventato assistente l’agente Daniele Latini. "I gradi assegnati non rappresentano solo il riconoscimento del loro impegno e della loro dedizione – interviene l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna –, ma anche una testimonianza del valore cruciale che gli agenti rivestono nel tessuto sociale della nostra città. Voglio esprimere il mio ringraziamento a ogni agente ricordando che ogni volta che indossa la sua divisa, rappresenta non solo un corpo di polizia, ma anche i valori di giustizia, rispetto e dedizione che tutti dovremmo perseguire". "Con enorme piacere abbiamo consegnato i nuovi gradi ai colleghi – afferma il comandate Danilo Doria –. Un segno di riconoscimento istituzionale che va ad evidenziare il lavoro quotidiano che per anni è stato svolto dai colleghi, ma anche un messaggio positivo nei confronti dei nuovi assunti che possono vedere come in una struttura organizzata l’esperienza e la conoscenza diano frutti. Un ringraziamento a tutti gli agenti che ogni giorno, svolgono un lavoro di qualità, con professionalità e umanità a favore della tutela della comunità".