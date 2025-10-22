Nuovi infissi nelle scuole

Prosegue l’impegno dell’amministrazione di Recanati per migliorare la qualità e la sostenibilità degli edifici scolastici. Grazie a un finanziamento a fondo perduto ministeriale sono stati completati in tempi record gli interventi di efficientamento energetico alla primaria di Pintura del Braccio e alla scuola dell’infanzia di via Aldo Moro. Gli interventi, deliberati ad aprile dalla giunta Pepa, hanno permesso di sostituire i vecchi infissi con serramenti in alluminio ad alta efficienza, capaci di ridurre la dispersione termica e ottimizzare i consumi energetici. Alla primaria di Pintura del Braccio i lavori si sono conclusi prima dell’inizio dell’anno scolastico, alla scuola dell’infanzia di via Aldo Moro il completamento avverrà nelle prossime settimane, senza interferire con le lezioni grazie alla programmazione fuori orario didattico. La partecipazione del Comune all’avviso ministeriale ha permesso di accedere a finanziamenti statali per complessivi 700 mila euro, di cui 170 mila destinati alle scuole. Il risultato testimonia l’attenzione della amministrazione e dell’assessorato ai lavori pubblici, guidato da Roberto Bartomeoli, verso la tutela ambientale e la razionalizzazione dei consumi.